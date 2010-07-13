Karısından kaçarken öldü!

T24- Antalya’nın Alanya ilçesinde, iş ortağının evinde karısı tarafından yakalanan bar işletmecisi bir kişi 4. kattaki evin balkonundan kaçmak isterken düşerek hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Alanya’da bar işleten Osman Aydın (46), ortağı Aylin Demirhan’ın Tosmur beldesi Gökçe Caddesi Yıldız Kooperatifi’ndeki evine gitti. Kocası ile ortağının ilişki yaşadığından şüphelenen Gönül Aydın (32) ise Aylin Demirhan’ın (31) evine gitti. Kocasının, Aylin Demirhan’ın evinde olduğunu fark eden Gönül Aydın, çaldığı kapının açılmaması üzerine, kocasına dışarı çıkması için seslendi. Bunun üzerine Osman Aydın, 4. kattaki evin mutfak balkonundan kaçmak isterken düşerek, hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aylin Demirhan ile Gönül Aydın ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldüler.

Aylin Demirhan’ın, polis merkezindeki ifadesinde, Osman Aydın’ın evine iş görüşmesi amacıyla geldiğini ve aralarında ilişki yaşanmadığını iddia ettiği öğrenildi.





Aydın’ın cesedine yapılan otopside 130,02 promil alkollü olduğu anlaşıldı.





Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.