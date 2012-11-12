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Dünya

Karısına hakaret ettiği için dilini kesti

Hintli bir adam sürekli hakaret ettiği için kendisini terkeden karısının ardından dilini. Fakat kadın buna rağmen evine dönmedi

12 Kasım 2012 11:49

Hindistanda TV tamirciliği yapan Bunty Verma(32)'nın karısı, eşinin yıllarca kendisini aşağılamasından bıkarak iki kızını da alıp evi terketti.

Üzüntüden deliye dönen Verma, karısının kendisine terketmesine sebep olduğunu düşündüğü dilini kesme kararı aldı.

Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre, bıçakla dilini kesen ve hastanede tedavi altına alınan Verma, eşine mektup yazıp af diledi. Ancak Verma'ya cevap vermeyen eşi eve dönmedi.

Verma'nın yakınları "Bu onun ikinci eşiydi. İlki de aynı nedenlerle Bunty'yi ter etmişti" şeklinde konuştu.

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