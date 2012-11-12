Karısına hakaret ettiği için dilini kesti

Hindistanda TV tamirciliği yapan Bunty Verma(32)'nın karısı, eşinin yıllarca kendisini aşağılamasından bıkarak iki kızını da alıp evi terketti.



Üzüntüden deliye dönen Verma, karısının kendisine terketmesine sebep olduğunu düşündüğü dilini kesme kararı aldı.



Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre, bıçakla dilini kesen ve hastanede tedavi altına alınan Verma, eşine mektup yazıp af diledi. Ancak Verma'ya cevap vermeyen eşi eve dönmedi.



Verma'nın yakınları "Bu onun ikinci eşiydi. İlki de aynı nedenlerle Bunty'yi ter etmişti" şeklinde konuştu.