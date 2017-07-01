Karısına dışkı yedirdi, gözaltına alındı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde eşine şiddet uygulayıp dışkı yedirmeye çalışan bir kişi, sosyal medyadaki tepkilerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği talimat ile gözaltına alındı. Şüpheli, emniyet’te ifadesinin alınmasının ardından savcılığa sevkedilecek.
Hürriyet'te Oya Armutçu'nun haberine göre, Adalet Bakanlığı kaynakları, “Patnos Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimat ile koca gözaltına alındı. Emniyet’te ifadesinin alınmasının ardından savcılığa sevkedilecek” ifadesini kullandı.
Görüntü sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Videoda, bir erkek, bir kadına çocuk bezi üzerindeki dışkıyı zorla yedirmeye çalışırken görülüyor.