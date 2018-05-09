KARIŞIKLIKTAN YARARLANIP KARGO ŞİRKETİNDEN 164 BİN LİRA DEĞERİNDE TELEFON ÇALDI

*Hırsızlık anı kamerada

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da 16 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bir kargo şirketinin sevkiyatı sırasında karışıklıktan yararlanarak 164 bin lira değerindeki telefonları çalması kameralara yansıdı.

İstanbul\'da polise başvuran bir kargo şirketi yetkilisi 164 bin lira değerindeki müşterilere ait telefonların çalındığı ihbarında bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İkitelli\'deki iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinde 2 kişiden birinin gözcülük yaptığı diğerinin de hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen Barbaros Akdi ve Ülker Çevik polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan tespitlerde şüphelilerin 16 ayrı hırsızlıktan arandığı belirlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 çalıntı otomobil, 3 sahte plaka, 5 adet kontak anahtarı, 1 adet jammer, 2 tablet ile 164 bin liralık cep telefonu ele geçirildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Şüphelilerin yaptığı hırsızlık güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir şüpheli gözcülük yaparken diğeri ise kargo şirketine geliyor. Çalışanlar kargoları araca yüklerken yanlarına gelen şüpheli 2 koliyi alarak aracın önüne koyuyor. Bir süre bekleyen şüpheli daha sonra kolileri alarak uzaklaşıyor. Kolileri diğer şüpheliye bırakan kişi bir süre sonra tekrar gelip bir koli daha alarak uzaklaşıyor. Şüphelinin 164 bin lira değerindeki telefonları aldığı belirlendi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Hırsızlık anı

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışları

-Detaylar