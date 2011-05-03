-''KARIŞIK ESİNTİLER'' RESİM SERGİSİ ANKARA (A.A) - 03.05.2011 - Gülendam Özcan ile Saadet Metin'in yağlı boya resimlerinden oluşan ''Karışık Esintiler'' adlı sergi, izlenime sunuldu. Ankara TCDD Müzesi'nde açılan sergide, Onkoloji Hastanesinde Cerrahi Hemşire olarak görev yapan Gülendam Özcan ile Saadet Metin'in 49 yağlı boya resim çalışması yer alıyor. Özcan, 12 yıldır kişisel sergiler açtığını ve eserlerinin karma sergilerde yer aldığını belirterek, resimlerinde özgürlüğü, sevgiyi, yaşamı ve çevreyi anlattığını ifade etti. Hemşireliğin yanı sıra resim yapmanın kendisi için vazgeçilmez olduğunu anlatan Özcan, herkesi sergiyi görmeye davet etti. Sergi, 17 Mayıs'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.