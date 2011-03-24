Karısı iki kadınla bastı

T24 - Almanya’da St.Pauli forması giyen ünlü futbolcu Asamoah, evinde eşi tarafından iki kadınla basılınca kan döküldü.



Bungdeslıga’da St. Pauli takımının formasını giyen Asamoah, karısı tarafından iki kadınla basıldı. Alman medyasında yer alan haberlere göre; Gana asıllı Alman milli futbolcu, deplasmanda oynadıkları Frankfurt maçı sonrası Hamburg’a döndü. Takım arkadaşlarından birinin doğum günü partisi için diskoya giden Asamoah, orada daha önceden tanıdığı iki kadınla kaldığı eve geldi.





Eşi bıçakla elinden yaralandı



Bu sırada golcü futbolcunun üç çocuğu ile birlikte farklı bir şehirde yaşayan eşi ise kocasına sürpriz bir ziyarette bulunmaya karar verdi. Ancak evde kocasını 2 kadınla birlikte görünce olan oldu. Kadınlardan biri, Asamoah’ın eşini saçlarından çekerek koltuğa attı. Bunun üzerine o da bıçağa sarıldı. Çıkan arbedede Asamoah’ın eşi, bıçakla elinden yaralandı.





Seks falan yapmadık



Futbolcu ise olayın ardından “Aslında yaşananlar o kadar dramatik değil. Eşim eve geldiğim iki kadını da tanıyordu. Sadece onlarla görüşmemi istemiyordu. Olayda seks falan yok. Tartışmada eşim sinirlendi ve masanın üzerindeki bıçaklara vurunca yaralandı” dedi.







