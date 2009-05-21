Karışan filmlerin faturası müşavire kesildi

Sosyal Güvenlik Haftası'nın açılışında yeni ve eski bakanlı filmler karıştırılmış, Kurum Başkanı Fatih Acar da salonda herkesin gözü önünde sinirlenmişti; üstelik "Arkadaşlardan hesap soracağım" demişti. Acar, dediğini yaptı, hesabı sordu ve kurumun basın müşavirini görevden aldı.
Bakanların filmi karıştı - VİDEO
10 gün önce yapılan Sosyal Güvenlik Haftası'nın açılış töreninde eski Çalışma Bakanı ile yeni bakanın filmleri karışınca, ortalık gerilmişti.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar, olaya çok kızmış ve "Hesabını verecekler" demişti.
10 gün sonra Acar dediğini yaptı, hesabını sordu. O gün kimi kastettiği anlaşılamamıştı. Acar faturayı kurumun Basın Müşaviri Mustafa Yıldız'a kesti ve Yıldız'ı görevden aldı.