Karışan filmlerin faturası müşavire kesildi

Bakanların filmi karıştı - VİDEO

10 gün önce yapılan Sosyal Güvenlik Haftası'nın açılış töreninde eski Çalışma Bakanı ile yeni bakanın filmleri karışınca, ortalık gerilmişti.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar, olaya çok kızmış ve "Hesabını verecekler" demişti.10 gün sonra Acar dediğini yaptı, hesabını sordu. O gün kimi kastettiği anlaşılamamıştı. Acar faturayı kurumun Basın Müşaviri Mustafa Yıldız'a kesti ve Yıldız'ı görevden aldı.