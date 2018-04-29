T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

'Karınızı dövün' diyen Ugandalı milletvekiline terapi teklifi

Uganda'da erkeklerin eşlerini dövmesini söyleyen milletvekili Onesimus Twinamasiko'ya ülkedeki kadınlar tepki gösterdi. Uganda kanalı NTV'ye konuşan Twinamasiko, "Erkek olarak karınızı disipline etmelisiniz, yola getirmek için bir şekilde dövmelisiniz" de

29 Nisan 2018 20:30

Uganda'da erkeklerin eşlerini dövmesini söyleyen milletvekili Onesmus Twinamasiko'ya ülkedeki kadınlar tepki gösterdi.

Uganda kanalı NTV'ye konuşan Twinamasiko, "Erkek olarak karınızı disipline etmelisiniz, yola getirmek için bir şekilde dövmelisiniz" demişti.

BBC'ye konuşan Uganda'daki Ev İçi Şiddeti Önleme Merkezi Diana Kagere " Bay Twinamasiko tüm kadınlardan özür dilemeli" ifadelerini kullandı ve Twinamasiko'nun terapi görmesi gerektiğini belirtti.

Twinamasiko, bu açıklamasını Uganda Devlet Başkanı Toweri Museveni'nin Kadınlar Günü'ndeki "Eşlerini döven erkekler aptal ve korkaktır" sözleri üzerine yapmıştı.

Resmi verilere göre 15-49 yaş arası kadınların beşte birinden fazlası ev için veya cinsel şiddete uğruyor.

BBC'nin Focus on Africa programına konuşan Twinamasiko, tartışma yaratan sözleri hakkında şunları söyledi:

"Yaralayacak veya öldürecek türden bir dayağı kastetmiyorum. Ama bir tokat atmak yanlış olmaz. Çünkü düzene teşvik eder.

"Bir keresinde karım beni tokatlamıştı, benim için sorun yoktu çünkü oturup anlaşmazlığımızı çözdük. Bir keresinde de ben onu tokatlamıştım. Çünkü bana yanlış yapmıştı."

Twinamasiko'nun sözlerini yorumlayan Ev İçi Şiddeti Önleme Merkezi Diana Kagere, Twinamasiko ve eşine ilişki terapisi tavsiye etti:

"Çoğu erkek gururlarından ötürü yardım almaktan çekiniyor ama onları cesaretlendirmek ve terapiye yönlendirmek istiyoruz."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UgandaOnesimus TwinamasikoNTVTwinamasikoOnesmus TwinamasikoBBCUganda EvMerkezi Diana KagereBay TwinamasikoUganda Devlet Başkanı Toweri Museveni Kadınlar GünüFocusAfricaAmaBirEvMerkezi Diana Kagere Twinamasiko

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24