Kârını en çok Yapı Kredi artırdı; Ziraat, Vakıfbank, Akbank ve QNBFinansbank’ın kârı geriledi

Bankaların üçüncü çeyrek bilançoları, toplam varlıkların büyümeye devam ettiğini, kârdaki artışın ise sınırlı kaldığını ortaya koydu. Bankavitrini.com’dan Erol Taşdelen’in incelemesine göre yıllık bazda kârını en çok artıran banka yüzde 160 ile Denizbank oldu. Denizbank’ın yüzde 140 artış ile TEB, yüzde 90 artış ile Yapı Kredi izledi.

Bir önceki çeyreğe göre ise kârını en çok yüzde 39 ile Yapı Kredi artırdı. Onu yüzde 36 ile İş Bankası, yüzde 31 ile Denizbank izledi.

Akbank’ın kârı çeyreksel bazda yüzde 4, QNBFinansbank’ın kârı ise yüzde 17 geriledi. Kamu bankalarından Vakıfbank ve Ziraat’in kârları da sırasıyla yüzde 28 ve yüzde 40 düştü.