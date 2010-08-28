-KARINCANIN GEN HARİTASI TAMAMLANDI NEW YORK (A.A) - 28.08.2010 - ABD'nin New York Üniversitesi'nden Danny Reinberg ve ekibi, 2008'de başlayan çalışmaların sonunda karıncanın gen haritasının tamamını çıkarmayı başardı. Reinberg, karıncaların son derece sosyal ve hayatta kalma becerisinin gruba bağlı olduğunu belirterek, bu durumun insanlarınkine çok benzediğini vurguladı. Bazı kraliçe karıncıların işçilerden 10 kat fazla yaşadığını ifade eden Reinberg, gen haritası ile çevrenin ve kişisel geçmişin genler üzerindeki etkisinin, gen değişikliklerinin diğer nesle nasıl aktarıldığının (epigenetik) daha iyi anlaşılabileceğine dikkati çekti. Reinberg, karıncanın gen haritasının çıkarılmasının insan beyninin işleyişi konusunda epigenetiğin etkilerini de daha iyi anlamaya yardımcı olabileceğini belirtti. Bilim adamları iki farklı türden karıncanın gen haritasının, bu hayvanların gelişmiş sosyal davranışlarının daha iyi anlaşılmasını sağlamasını ve uzun ömrün sırlarına ışık tutmasını umuyor. Araştırma, "Science" dergisinde yayımlandı.