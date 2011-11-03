-Karıncaların renkli dünyası keşfedildi EDİRNE (A.A) - 03.11.2011 - Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, karıncaların bazı renkleri çok iyi ayırt edebildiğini söyledi. Prof. Dr. Çamlıtepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekip olarak 20 yılı aşkın süredir karıncaların davranışları üzerinde çalıştıklarını belirtti. Karıncaların görme fizyolojileri ve hafızalarıyla ilgili yaptıkları çalışmalarda ilginç sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Çamlıtepe, özellikle karıncaların bazı renkleri çok iyi ayırt edebildiklerini bildirdi. Ekip arkadaşları Uzman Doktor Volkan Aksoy ve Dr. Ayşe Yılmaz'la iki karınca grubuyla laboratuvar ortamında yaptıkları çalışmalarda oldukça ilginç sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Çamlıtepe, şunları söyledi: ''Bu çalışmayı yaparken çok özel filtreler ve çok özel metotlar kullandık. 'Karıncalar da acaba insanlar gibi renk tonlarını birbirinden ayırt edebiliyorlar mı' diye düşündük. İki yıl yaptığımız çalışma sonrasında karıncaların yeşil ve tonlarını aynı insanlar gibi çok iyi ayırt edebildiğini öğrendik. Yeşil rengi çok iyi görüyorlar. Tonlarını ayırt edebiliyorlar. Ayrıca ultraviyole renkleri algılayabiliyorlar, tonlarını ayırt edebiliyorlar. İnsanlar ultraviyoleyi göremiyor. Onlar ultraviyole renkleri gördükleri için dünyayı bizden çok daha farklı görüyorlar. Yani bize görünen dünya karıncalara çok daha farklı görünüyor. Kırmızıyı göremiyorlar, maviyi algılayamıyorlar fakat maviye yakın tonları algılayabiliyorlar.'' Karıncalar için görsel netlik diye bilinen keskinliğin pek önemli olmadığını ifade eden Çamlıtepe, ''Onları bir robot gibi düşünün. Gözleri bir foton sayacı gibi çalışıyor yani ışık parçacıklarını sayabiliyor. Bunların miktarları arasındaki farkı fark edebiliyor. İnsan gözünden farklı tabii. Onlarda petek göz dediğimiz bileşik gözler var. Bu tabii müthiş bir şey. Her bir göz birimi ommatidyum dediğimiz ufak peteklerden oluşur ve herbiri bir görme organı gibi davranır. Bu onlara müthiş bir avantaj sağlar'' diye konuştu. Çamlıtepe, konuyla ilgili TÜBİTAK destekli projeyi bitirdiklerini, TÜBİTAK ve Fransa destekli uluslararası projeyi halen yürüttüklerini belirtti. Prof. Dr. Çamlıtepe, karıncaların renk tonlarını ayırt edebildikleriyle ilgili makalelerinin dünyanın prestijli dergilerinden Journal of Experimental Biology'de yayımlandığını bildirdi.