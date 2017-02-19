Karıncaların navigasyon sistemi mercek altında

Almanya'nın Freiburg Üniversitesi'ndeki biyologlar, dairesel bir bantta karıncaları yürüterek, bu küçük hayvanların navigasyon sistemini araştırmaya başladı. Amaç, çölde bile yuvalarını bulabilen karıncaların yön bulma kabiliyetlerini robotlarda da kullanmak.

Araştırmanın ilk sonuçları da Journal of Experimental Biology dergisinde yayımlandı.

Bu sonuca göre, karıncalar gittikleri mesafeyi adım hesabıyla ölçüyorlar. Güneş'ten faydalanarak da yönlerini bulabiliyorlar.

Bir nevi kendi iç 'saatleri'ne öre hareketlerini kaydedediyorlar.

Dr. Matthias Wittlinger ldierliğindeki ekip, bu araştırma için özel küre şeklinde bir yürüyen bant tasarladı.

Bantın tasarımı için "Hayvanların navigasyon mekanizması anlayabilmemiz için bize sınırsız olanaklar sağladı" derken, bant sayesinde karıncayı sanal bir ortama koyabildiklerine dikkat çekti.

Alman Araştırmacı, bu çalışmanın sonucunda robotların otomasyon sistemi için kaynak olabilecek sonuçlara ulaşılabileceğini vurguladı.