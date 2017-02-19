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BBC Türkçe

Karıncaların navigasyon sistemi mercek altında

Bilim insanları, özel bir bant üzerinde yürüttükleri karıncaların yönlerini nasıl bulduklarını anlamaya çalışıyor. Freiburg Üniversitesi'ndeki biyologlar, bunun için özel bir bant geliştirdi. Eğer anlaşılabilirse karıncaların navigasyon sistemi robotların

19 Şubat 2017 18:00

Almanya'nın Freiburg Üniversitesi'ndeki biyologlar, dairesel bir bantta karıncaları yürüterek, bu küçük hayvanların navigasyon sistemini araştırmaya başladı. Amaç, çölde bile yuvalarını bulabilen karıncaların yön bulma kabiliyetlerini robotlarda da kullanmak.

Araştırmanın ilk sonuçları da Journal of Experimental Biology dergisinde yayımlandı.

Bu sonuca göre, karıncalar gittikleri mesafeyi adım hesabıyla ölçüyorlar. Güneş'ten faydalanarak da yönlerini bulabiliyorlar.

Bir nevi kendi iç 'saatleri'ne öre hareketlerini kaydedediyorlar.

Dr. Matthias Wittlinger ldierliğindeki ekip, bu araştırma için özel küre şeklinde bir yürüyen bant tasarladı.

Bantın tasarımı için "Hayvanların navigasyon mekanizması anlayabilmemiz için bize sınırsız olanaklar sağladı" derken, bant sayesinde karıncayı sanal bir ortama koyabildiklerine dikkat çekti.

Alman Araştırmacı, bu çalışmanın sonucunda robotların otomasyon sistemi için kaynak olabilecek sonuçlara ulaşılabileceğini vurguladı.

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