-KARINCALARI ''ZOMBİLEŞTİREN'' SİNEKLER ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - Güney Amerika'da üremek için yöntem geliştiren phoridea türü dişi sineklerin, ateş karıncalarının içine bıraktığı yumurtayla bu hayvanı önce "zombi"ye çevirdiği, daha sonra da öldürdüğü ortaya çıktı. İtalyan la Repubblica gazetesinde çıkan habere göre, bu ilginç sinek türü, üzerine konduğu karıncaya iğneye benzer ince bir apendiks yardımıyla yumurtasını bırakıyor. Daha sonra yumurta larvaya dönüşerek karıncanın başına doğru ilerliyor; burada karıncanın beyniyle beslenerek haftalar boyunca yaşamını sürdürüyor ve bu nedenle bir "zombi"ye dönüşen karıncanın, diğer ateş karıncalarının saldırısına uğramasını engellemek için hayvanın kolonisinden 50 metre kadar uzaklaşmasını sağlıyor. En sonunda ise küçük sinek konuk olduğu karıncanın başını parçalayarak dışarı çıkıyor. Bilim adamları, bunun, özellikle ekin tarlalarına büyük zarar verebilen saldırgan karınca türünün çoğalmasını önlemeye yardımcı olabileceğini söylüyor.