T24 LogoT24 Logo
Yaşam

KARINCALARI ''ZOMBİLEŞTİREN'' SİNEKLER ANKARA (A.A)

17 Mart 2011 16:32

-KARINCALARI ''ZOMBİLEŞTİREN'' SİNEKLER ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - Güney Amerika'da üremek için yöntem geliştiren phoridea türü dişi sineklerin, ateş karıncalarının içine bıraktığı yumurtayla bu hayvanı önce "zombi"ye çevirdiği, daha sonra da öldürdüğü ortaya çıktı.  İtalyan la Repubblica gazetesinde çıkan habere göre, bu ilginç sinek türü, üzerine konduğu karıncaya iğneye benzer ince bir apendiks yardımıyla yumurtasını bırakıyor.  Daha sonra yumurta larvaya dönüşerek karıncanın başına doğru ilerliyor; burada karıncanın beyniyle beslenerek haftalar boyunca yaşamını sürdürüyor ve bu nedenle bir "zombi"ye dönüşen karıncanın, diğer ateş karıncalarının saldırısına uğramasını engellemek için hayvanın kolonisinden 50 metre kadar uzaklaşmasını sağlıyor.  En sonunda ise küçük sinek konuk olduğu karıncanın başını parçalayarak dışarı çıkıyor.  Bilim adamları, bunun, özellikle ekin tarlalarına büyük zarar verebilen saldırgan karınca türünün çoğalmasını önlemeye yardımcı olabileceğini söylüyor.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24