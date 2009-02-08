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Bilim / Teknoloji

Karıncalar yuvalarında konuşuyor

İngiliz bilim adamları, karıncaların yuvalarının içinde konuştuğunu ifade ediyor.

08 Şubat 2009 02:00

İngiliz bilim adamları, karıncaların yuvalarının içinde konuştuğunu ifade ediyor.

İngiliz gazetelerinde yer alan habere göre, yuvaların içine minyatür mikrofon ve hoparlör yerleştiren araştırmacılar, kraliçe karıncanın işçi karıncalara yönelik sesini kaydedip tekrar çaldı.

Oxford Üniversitesi'nden Jeremy Thomas, kraliçenin sesini çaldıklarında işçi karıncaların antenleri havada ve çeneleri açık saatlerce hareketsiz savunma durumunda beklediklerini kaydetti. İngiliz bilim adamı, "En önemli keşif, değişik seslerin karınca kolonisinin değişik tepkilerine yol açması' dedi. Araştırma Science dergisinde de yayınlandı.

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