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Çevre

Karıncalar emekliğe ayrılıyor

ABD'li araştırmacılar, yaşlanan karıncaların 'emekliye ayrıldığını' gözlemledi.

07 Ocak 2011 02:00

T24- Yaprak kesen karıncaları inceleyen ABD'li araştırmacılar, yaşlanan karıncaların 'emekliye ayrıldığını' gözlemledi.

ABD'deki Oregon Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, karıncaların yaşı ilerledikçe dişlerinin aşındığını belirtiyor. Dişleri aşınan karıncaların başka işler yapmaya başladığı belirtiliyor.

Hayvanlar dünyasının çiftçileri olarak da bilinen yaprak kesen karıncalar, vücutlarının 50 katı ağırlığında yaprak parçalalarını kesip taşıyabiliyorlar.

Karıncıların sıra halinde yuvaya taşıdıkları yapraklar, burada koloniyi besleyen mantarın büyümesi için gerekli zemini oluşturuyor.

Ancak karıncaların keskin çeneleri yaşlanmayla aşınıyor.

Yaşlanan karıncalar, yaprak kesmeyi gençlere bırakıyor ve başka işler yapıyor.

Yaşlı karıncaların yaptığı işler arasında yaprak taşımak da var.

Araştırma, bu şekilde organize olmuş hayvan topluluklarının üyelerinin değişikliklere uyum sağladığını, fiziksel güçleri azaldığında bile, yararlı olmaya devam ettiklerini gösteriyor.

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