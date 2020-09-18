Kârın yüzde 25'inden fazlasını dağıtma yasağı üç ay uzatıldı

Koronavirüs salgını sonrasında şirketlerin sermaye yapısın güçlendirmek için getirilen, 2019 yılına ilişkin net dönem kârının yüzde 25’inden fazlasını dağıtama yasağı üç ay uzatıldı.

Dünya'nın haberine göre 16 Nisan 2020’de yayınlanan torba yasa ile Türk Ticaret Kanunu'na geçici 13’üncü madde eklenmişti. Bu madde uyarınca sermaye şirketleri 30 Eylül 2020’ye kadar 2019 yılı net dönem kârlarının sadece yüzde 25’ine kadar olan kısmının dağıtımına karar verebiliyorlardı. Aynı madde kapsamında, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği hükme bağlanırken, genel kurulun yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi veremeyeceği de öngörülmüştü. Yedek akçe ile kâr payı avansının dağıtım yasağı da üç ay uzatıldı.