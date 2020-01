Karın yağlarını eriten Türk mucizesi

T24

Kadınların günde yarım kilo yoğurt yemesini öneren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, yoğurdun özellikle karın bölgesindeki yağları erittiğini söylüyor.Dr. Kaya, “Yüksek kalsiyum kaynağı olan yoğurt, içeriğindeki konjuge linoetik asit (CLA), nedeniyle karın yağlarını eritiyor. Yapılan araştırmalara göre bir sene boyunca, diyetinde her gün yoğurt tüketen kişiler, tüketmeyenlere göre yüzde 22 daha fazla kilo veriyor. Her gün düzenli olarak yoğurt tüketilmesi daha hızlı yağ yakımına sebep oluyor” diyor.Suyundaki B2 vitamini nedeniyle ağız yaralarına iyi gelen yoğurt, karın yağlarını azaltıcı etkisinin yanı sıra, bağışıklık sistemini kuvvetlendirirken, bağırsak kanseri riskini de azaltıyor.Şekerin vücuda verdiği etkiyi nötralize eden yoğurt, yüksek şekerin ani insülin salgılatma özelliğini azaltırken; iştahı kesiyor ve daha uzun süre tok kalmayı sağlıyor. Dr. Ayça Kaya, yoğurdun diğer yararları hakkında şunları söylüyor:“Günde 3 bardak tüketildiğinde vücudun tüm kalsiyum ihtiyacını sağlayan yoğurt, kan yağlarını azaltır; kötü kolesterolü düşürürken, iyi kolesterolü artırır. Kalp ve damar sağlığına iyi gelir. Cilde parlaklık katan yoğurt, aynı zamanda ağız sağlığı dostudur. Günde 2 kez sadece 90 gr. yoğurt tüketmek; plak oluşma riskini azaltır, kötü nefes kokusunu engeller.”Etin olmadığı öğünlerde, mutlaka yoğurt tüketilmesi gerektiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, “Yoğurt, her bütçeye uygun kuvvetli bir protein kaynağı. Tercih edilirse, günlük sütten evde de yapabilecek yoğurt, 1 lt süte 3 kaşık maya eklendikten sonra ılık bir ortamda 4-5 saat beklenerek elde edilebilir’ diyor ve tok tutan yoğurtlu salata tarifini paylaşıyor:“1 göğüs eti iyice didiklendikten sonra, karabiberle iyice ovulur. Yarım bağ maydanoz ve yarım bağ dereotu ince ince doğrandıktan sonra, tavuk eti ve sarımsaklı yoğurt ile karıştırılır. Üzeri kırmızıbiberle süslenir.”