Karın yağlarına ses dalgalarıyla çözüm!



T24 - Diyet ve egzersize rağmen, karın, bel ve kalçalarda yerleşen inatçı yağlardan kurtulmak her zaman mümkün olmuyor. Böyle durumlarda devreye teknoloji ürünü uygulamalar giriyor. Bunlardan biri de ses dalgalarıyla çalışan ultrashape yöntemi.







ntvmsnbc'nin haberine göre, fazla kilolardan kurtulmak için diyet ve düzenli olarak egzersiz yapmak şart! Ancak ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, vücutta inatçı bölgesel yağlanmalar olabiliyor.





Özellikle karın, bel ve kalçalarda toplanan yağlar nedeniyle ideal kiloya ulaşılsa bile vücuttaki orantısızlık devam edebiliyor. Bu sorunların giderilmesi için de dirençli bölgelere yönelik çözümlere ihtiyaç duyuluyor.



Dermatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Günay, Ultrashape yönteminin bu ihtiyaca cevap verdiğini söylüyor. Dr. Günay yöntemin, ‘inatçı bölgesel yağları’, herhangi bir cerrahi işleme gerek bırakmadan yok ederek, sadece 3 seansta 7-10 santim gibi gözle görülür bir incelme sağladığını belirtiyor. Yöntemin hiçbir yan etkiye yol açmadığını ve uygulamanın hemen ardından günlük yaşama dönülebileceğini belirten Günay, ultrashape yönteminin nasıl uygulandığını ve avantajlarını şöyle anlatıyor:





İnatçı yağ hücrelerini kalıcı olarak yok ediyor





“Ultrashape; odaklı ultrasound teknolojisi ile vakum yardımlı radyofrekansın yararlı etkilerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir yöntem. Hamileler, hormon bozukluğu olanlar, ciddi karaciğer ile böbrek hastaları dışında herkese uygulanabiliyor. Ultrashape cihazı ile yağ kırma yöntemi, ultrasonla böbrek taşı kırma tekniği ile hemen hemen aynı prensibe dayanıyor.



Önce işlem görecek olan bölgeler işaretleniyor, ardından kişi yatar pozisyonundayken cihazdaki ses dalgaları, hedeflenen cilt altındaki yağ hücre zarlarına odaklanıyor. Cihazın başlığı hedeflenen bölgede gezdirilirken oluşan güçlü titreşim, kan damarlarını ve sinirleri zedelemeden, yağ hücrelerini parçalıyor. İşlem sırasında parçalanarak sıvılaşan yağlar da 2-4 hafta içinde normal vücut metabolizmasında olduğu gibi güvenli bir şekilde vücuttan atılıyor. Tedavinin etkinliği işlem sonrasındaki 14-28 gün arasında elde ediliyor.

"3 seansta 7-10 santim invelme sağlıyor"



Ultrashape ortalama 40-60 dakika süren tek seans sonrasında, karın, bel veya kalça gibi hedeflenen bölgelerde yaklaşık 2-3 santimlik incelme sağlayarak vücudu şekillendiriyor. İncelme, araları 15-20 gün arasında değişen 3 seanslık işlem sonrasında 7-10 santim gibi oldukça yüksek bir rakama ulaşıyor. Morarma ve şişme gibi yan etkiler görülmediği için işlemden hemen sonra günlük yaşama dönmek mümkün olabiliyor.”







