Karın tadını çıkartan Ankaralılar parklara akın etti

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - ANKARA’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yaklaşık 8 saattir aralıksız devam ediyor. Üzerlerinde biriken karın ağırlığını kaldıramayan ağaçlar yollara devrilirken, karın tadını çıkaran çocuklar ise aileleri ile birlikte kardan adam yapıp, kartopu oynadı.

Ankara\'da 2 gündür etkisini sürdüren yağmur akşam saatleri ile birlikte yerini kara bıraktı. Çankaya, Keçiören, Mamak, Altındağ, Pursaklar gibi pek çok merkez ilçesini etkisi altına kar, yaklaşık 10 santimetre kalınlığa ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle, kent beyaza bürünürken sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, akşam saatlerinden itibaren çalışmalarına ara vermeden cadde, ara yol ve parklarda kar temizleme işlemlerine devam etti.

ÇOCUKLAR AİLELERİ İLE BİRLİKTE PARKLARA AKIN ETTİ

Kar yağışı en çok çocukların yüzünü güldürdü. Ankara Valiliği tarafından şehir genelinde eğitime bir günlük ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, anne ve babalarıyla parklara indi. Kardan adam yapıp, kartopu oynayan Ankaralılar, karlı gecenin tadını çıkardı. Özellikle kar altında kalan Kuğulu Park, vatandaşların akınına uğradı. Buraya gelen vatandaşlar kartpostallık görüntülerin oluştuğu parkta, fotoğraflar çekerek sıcak çaylarını içti.

AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ

Bu arada yoğun kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Kentin bir çok bölgesinde, üzerinde birikan kar kütlesini kaldıramayan ağaçlar devrildi. Altındağ Caddesi’nde bir ağacın devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri aldı.

Ankara Valiliği\'nden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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