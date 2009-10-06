Karın fıtığına en çok erkeklerde rastlanıyor

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özcan Gökçe, çok sık rastlanan karın fıtıklarını anlattı.



Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özcan Gökçe, çok sık rastlanan karın fıtıklarıyla ilgili olarak “Fıtık eğer ağrı yapıyorsa ve gözle görülür şekilde dışarı çıkmışsa tedavisi ameliyattır. Hasta açısından çok rahat bir ameliyattır. Hasta ameliyattan 24 saat sonra evine gider ve gündelik yaşamına hemen dönebilir” diyor.



Karın fıtığı neden oluşur?

En temel nedeni iki ayak üzerinde durulmasıdır. Örneğin atlarda fıtık olmaz. İki ayak üzerinde durmak ve yerçekimiyle organların zamanla aşağı doğu inmesi en büyük nedendir.



Belirtileri nelerdir?

En çok rastlanan belirtileri ağrı, gözle görülür şişliktir. Kişiler genellikle gözle görülür şişlik olduğunda hekime başvurur.



Görülme sıklığı nasıldır?

Cinsiyete göre erkeklerde daha fazla rastlanır. Çünkü erkek bebek doğmadan testislerin kanala inmesi gerekir. Bu kanal zayıf bir alan oluşturduğu için erkeklerde kasık fıtıkları kadınlara göre daha fazla oranda görülür. Kadınlarda ise fıtıklar daha çok doğumdan sonra ortaya çıkar. Hiç ameliyat geçirmemiş kişilerde karın fıtığı görülme oranı yüzde 8’dir. Ameliyattan sonra oluşan fıtıklara çok sık rastlanır. Ameliyatlardan sonra enfeksiyona bağlı fıtık görülme oranı da yüzde 10 olur. Karın fıtığı, aktif spor yapanlarda da sık görülür.



Nasıl teşhis edilir?

Teşhis için hekimin gözle görmesi, ultrasonografi ve gerekirse tomografi yeterlidir.



Tedavi konusunda neler yapılıyor?

Tedavisi kesinlikle cerrahidir. Sık sık çıkan ve içeri giren fıtıklar için acil ameliyat gerekmeyebilir. Ancak dışarı çıkan fıtıklar bazen içeri giremez. Buna “boğulmuş fıtık” denir ve acil cerrahi tedavi gerekir.



Tedavide hedefimiz, ideal bir estetik yama kullanılarak dışarıdan anlaşılmamasıdır. Laparoskopik ameliyatlarda ameliyat izi daha küçüktür. Ameliyatta kullandığımız yamalar genellikle teflon bazlı yamalardır ve ameliyata bağlı yapışıklıklara yol açmaz. Bu yamaların bir tarafı kaygandır, yapışmaz, diğer tarafı pürtüklüdür. Ameliyattan sonra bu yamalar, kasların arasına gömülerek vücudun bir parçası haline gelir. Hasta açısından çok rahat bir ameliyattır. Hasta ameliyattan 24 saat sonra evine gider ve gündelik yaşamına hemen dönebilir.