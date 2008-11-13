Karın bölgesinde yağlanma ölüm riskini artırıyor

İngiliz bilim insanlarının, 9 Avrupa ülkesinde 360 bin kişi üzerinde yaptığı araştırma, karın bölgesindeki her 5 santimetrelik genişlemenin, erken ölüm olasılığını yüzde 13 ile 17 arasında artırdığını gösterdi.Başta yaşları ortalama 51 olan katılımcılılarla 10 yıl boyunca yapılan araştırma sırasında katılımcılardan 14 bin 723'ünün hayatını kaybettiği, araştırma sırasında vücut kitle endeksi normal, ancak bel çevresi kalınlığı ortalamanın üzerinde olanların erken ölüm olasılığının arttığı gözlendi.Araştırma, bel çevresi erkeklerde 119, kadınlarda 99 santimetreyi geçenlerin erken ölüm olasılığının, bel çevresi erkeklerde 80, kadınlarda 64.7 santimetrenin altındakilerden iki kat fazla olduğu kaydedildi.Bel çevresiyle ilgili daha önce yapılan araştırmalar, bu bölgedeki yağlanmanın, kalp hastalığı olasılığını artırdığını göstermişti.