Karın ağrısıyla uyuyan genç yatağında ölü bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da karın ağrısıyla eve gelip, uykuya dalan Ramazan Çidem (18), yatağında ölü bulundu.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi\'nde meydana geldi. 1 Mayıs Apartmanı\'nda ailesiyle oturan Ramazan Çidem\'in odasına giren annesi Nadiye Çidem, oğlunun hareketsiz yattığını gördü. Seslenmesine rağmen oğlunun uyanmaması üzerine anne Çidem, sağlık ekibine durumu haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Çidem\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de ihbar üzerine geldikleri olay yerinde yaptıkları incelemede, gencin ölümüne neden olacak herhangi bir bulguya rastlamadı.

Polise verdiği ifadede oğlunun karın ağrısıyla eve geldiğini ve odasına geçip, uyuduğunu söyleyen Nadiye Çidem, \"Oğlum çok küçüktü. Saftı, temizdi. Ölmüş olamaz. Bir daha baktınız mı?\" diyerek, gözyaşı döktü. Polis de anne Çidem\'e, \"Baktık annecim. Doktorlar da baktı. Maalesef. Başınız sağ olsun\" dedi.

Polisin incelemesinin ardından Ramazan Çidem\'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp morguna götürüldü.



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