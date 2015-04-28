Karın ağrısıyla hastaneye gitti, komadan çıkamadı!

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Filderstadt şehrinde yaşayan 21 yaşındaki Esra O. adlı Türk kızı, rutin bir ameliyat için gittiği hastanede yapılan hata sonucu girdiği komadan çıkamadı.

Karın ağrısıyla hastaneye gitmişti

Bild gazetesinin internet sayfası ve Stuttgarter-nachrichten.de haber portalının bildirdiğine göre, karın ağrısı şikayetiyle geçen hafta Salı günü Filderstadt’taki bir kliniğe giden Esra’ya, yapılan tetkikler sonucunda yumurtalıklarında kist teşhisi konuldu.

Kendi isteğiyle aynı gün ameliyata alınan Esra’nın ameliyat esnasında yanlışlıkla bir damarı kesildi. Damar tekrar dikilinceye kadar çok miktarda kan kaybeden talihsiz genç kız, komaya girdi. Pazartesi sabahı Reutlinger polisi tarafından yapılan açıklamada, bir haftadır komada olan Esra’nın, Pazar gecesi hayatını kaybettiği belirtildi.

Doktor hatası olup olmadığını bilirkişi raporu ortaya koyacak

Olay nedeniyle hastane yönetiminin Savcılığa haber verdiği ve Esra’nın ölümünde doktor hatası olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi.

Konuya ilişkin savcılık tarafından yapılan ilk açıklamada, doktor raporlarının ilk incelemesinde doktor hatasının tespit edilemediği kaydedildi.

Savcılığın isteği üzerine Esra’ya otopsi yapılırken, doktor hatası olup olmadığının bilirkişi raporu ile ortaya konulacağı bildirildi. Bilirkişi raporunun tamamlanmasının bir kaç ay sürmesi bekleniyor.