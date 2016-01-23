Karın ağrısıyla gitti; doğmamış ikiziyle karşılaştı

Hindistan’da genç bir erkek, kronik karın ağrısından şikâyetiyle gittiği hastanede 20 cm uzunluğundaki ikizinin karnında büyüdüğünü öğrendi.

Hindistan'da 18 yaşındaki Narendra Kumar isimli genç dünyada yalnızca şimdiye kadar 200 civarında vakasına rastlanan "fetüs içinde fetüs" (foestus in fetu) sendromu nedeniyle ameliyat oldu. Yani henüz anne karnındayken gelişmeyen ikizi Kumar'ın bedeninde büyümüştü.

Kumar'ın karnından çıkarılan, saçı ve dişleri olan "ikiz" 20 santimetre uzunluğundaydı. Genç Kumar'ın ameliyatını gerçekleştiren doktorlar "fetüs teknik olarak canlıydı çünkü yaşayan bir metabolizmanın içinde büyüyordu" ifadelerini kullandı. Gencin babası ise oğullarının sağlığı "sonunda" düzeldiği için mutlu olduğunu dile getirdi.