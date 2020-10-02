T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı

02 Ekim 2020 16:14

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki K.T.'nin hamile olduğu anlaşıldı. K.T., erken doğum yaparken, ilişki yaşadığı 17 yaşındaki şüpheli, jandarma karakolunda ifade verdi. 

Ödemiş'in Derebebekler Mahallesi'nde yaşayan K.T. adlı kız çocuğu, karın ağrısı şikayetiyle dün akşam İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrolde hamile olduğu belirlenen K.T., erken doğum yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın bildirilmesi üzerine harekete geçti. K.T.'nin ilişki yaşadığı 17 yaşındaki şüpheli, gözaltına alınarak, karakola götürüldü. İfadesi sonrası şüpheli, serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. 

 



ETİKETLER

ödemişizmir16 yaşındahamile çıktıdoğum yaptı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24