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Dünya

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, 1 saat sonra doğum yaptı

47 yaşındaki Judy Brown, safra kesesindeki taş nedeniyle ağrı çektiğini düşünüyordu

07 Kasım 2015 19:26

ABD’nin Massachusetts eyaletinde, karın ağrısı şikayeti ile hastaneye giden 47 yaşındaki Judy Brown, doğum sancısı çektiğinin anlaşılmasından 1 saat sonra sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

İHA'nın haberine göre, 47 yaşındaki Brown, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. İlk muayenede safra kesesindeki taş nedeniyle karın ağrısı olabileceği ifade edilen Brown’un kısa süre süre sonra doğum sancısı çektiği anlaşıldı.

Gerçeğin anlaşılmasının ardından doğuma alınan Brown, 1 saat sonra sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 22 yıllık evli olan ancak çocuk sahibi olmayı düşünmediğini ifade eden Brown, hamileliğinin oldukça garip olduğunu belirtti. Vücudunda meydana gelen değişiklikleri fark ettiğini ifade eden Brown, hamile olabileceğini düşünmediğini dile getirdi. Genç kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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