Karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden kadının cinsel organından 8 cm uzunluğunda bardak çıktı

Tunus'ta bir kadının başına gelenler doktorları şaşırttı. Karın ağrısı ve idrar yapamama şikâyetiyle hastaneye giden kadının cinsel organından 8 cm uzunluğunda bardak çıkarıldı. Doktorlar, bardağın fantezi amacıyla kullanıldığını ve kadının hastaneye geç gelmesini doğal olarak karşıladıklarını belirtti.

Haberler.com'un haberine göre, fantezi amacıyla cinsel organına bardak konulan kadın, 4 yıl boyunca 'idrar yapamama' sorunu yaşayıp, sorununu anlatmaya çekindi. Kadın, acılarının dayanılmaz hal almasının ardından doktora gitmeye karar verdi. Habib Burgiba Hastanesi'ndeki doktorlar tarafından yapılan ilk muayenede kadında bir terslik olduğu belirlendi.

Doktorlar tarafından çekilen röntgende, kadının mesanesinde bardak olduğu görüldü. Acil olarak ameliyata alınan kadının mesanesinden 8 cm büyüklüğünde su bardağı çıkarıldı.

Doktorlar: Teşhisin geç konulması normal

Doktorlar tarafından konuya ilişkin açıklama da yapıldı. Kadının içinde bulunduğu durum nedeniyle doktora gitmeye çekindiği belirten doktorlar, teşhisin geç konulmasının doğal olduğunu belirtti.