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Karın ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede, vücudunda şişe olduğu ortaya çıktı

A.E.'nin ifadesinde konuşmadı

29 Haziran 2020 13:44

Karaman'da karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden Afganistanlı A.E. (27) adlı erkeğin çekilen röntgen filminde, kalın bağırsağında şişe olduğu ortaya çıktı. Makatından sokulan soda şişesi ameliyatla çıkarılırken, A.E.'nin ifadesinde konuşmadığı belirtildi. Polis olayla ilgili araştırma başlattı.

Dün akşam saatlerinde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen A.E., doktorlara karın ağrısı şikâyetinin olduğunu söyledi. Çekilen röntgen filminde A.E.'nin kalın bağırsağının bulunduğu bölgede şişe olduğu tespit edildi. A.E.'nin makatından sokulduğu belirlenen soda şişesi, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı. A.E.'nin ifadesinde konuşmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili araştırma başlattı. 

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