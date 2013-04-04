Karın ağrısı ile gittiği hastanede, karnından solucan çıkardılar!

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi’nde karın ağrısı, mide bulantası ve kilo kaybı şikayetiyle özel bir hastaneye giden ve cerrahi operasyona alınan 6 çocuk annesi 50 yaşındaki H.A. isimli kadının ince bağırsağından 10 ile 40 santimetre uzunluğunda 8 solucan çıktı

Karın ağrısı, mide bulantısı ve kilo kaybı şikayetiyle Özel Çerkezköy Hastanesine başvuran H.A.’nın bağırsağında kitle olduğu belirlenince, kanser şüphesi üzerinde duruldu. Yapılan tetkiklerin ardından bağırsakta solucan olduğu belirlendi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nurullah Burak Korkmaz’ın yaptığı 4 saat süren operasyonun ardından H.A.’nın bağırsağından 10 ile 40 santimetre uzunluğunda 8 solucan çıkartıldı.

'Görenler şaşırdı'

Hastanın kendilerine karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile geldiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nurullah Burak Korkmaz, "Yapılan tetkikler sonucunda olayın basit bir karın ağrısı şikayetiyle olmadığını ve hastanın bağırsaklarında büyük bir kitlenin olduğunu fark ettik. Kitlenin, daha sonra yapılan tetkik ve tahliller sonucunda dünyada 4 insandan birinde görülebilen bağırsak solucanı olduğunu anlaşılınca ameliyata karar verdik. Ameliyat sırasında bağırsak içerine yerleşerek hızla üreyen bağırsak paraziti yani bağırsak kurdu adının verildiği solucan sayısını görünce oldukça şaşırdık" dedi. Korkmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Ascaris Lumbricoides (solucan) enfestasyonu denilen rahatsızlığın tüm dünyada yaygındır. Sadece insanlarda parazit özelliği vardır ve parazitlik yapar. Daha çok uygun koşullarda hazırlanmamış dışkı bulaşıcı olan gıdalardan ve sulardan bulaşır. Ağızdan alındıktan sonra, larva formu bağırsaklarda ortaya çıkar oradan kan yoluyla karaciğer, kalp, akciğerleri geçer, akciğer keselerine (bronşlara) gelir öksürük sırasında yutulur ve ince bağırsaklarda erişkin formuna gelişir. Bu göç sırasında karaciğer, apandisit gibi çeşitli organlarda, yerleşerek erişkin formuna gelişebilir."

'Hastalığın belirti ve bulguları'

Hastalığın belirti ve bulguları hakkında da bilgi veren Korkmaz, "Göç eden larva iltihabi reaksiyonlara, öksürüğe, kanlı balgam, ateş, deri döküntüsüne, zatürreeye, kan hücrelerinden birisi olan eozinofillerin artışına neden olabilir. Erişkin haldeki formlar ise bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, kilo kaybı, iştahsızlık, sinirlilik, burun kaşıntısı, salya, karın zarı iltihabı, bağırsak tıkanmalarına, ağızdan, burundan, makattan çıkmaya ve bulundukları organa özgü problemlere, safra kanallarına yerleşmesi, karaciğer apsesi, pankreas iltihabı, apandisite, sarılığa neden olurlar" diye konuştu.

'Bütün durumlarda cerrahi girişime başvurulur'

Bu rahatsızlıktan korunma yöntemlerinden de bahseden Nurullah Burak Korkmaz "Bunu engellemek için parazit iltihabı olan kişilerin tedavisi gerekmektedir. Suların dağıtılması konusunda doğru ve sağlıklı yöntemlerin kullanılması, el yıkamanın doğru ve sık olarak uygulanması önerilmektedir. Çiğ tüketilecek sebze ve meyvelerin iyice yıkanması gerekmektedir. Cerrahiyi ilgilendiren ihtilatlarda ise bağırsak solucanı sayısının çok olduğu durumlarda gözlenirler. Bağırsak tıkanmalarına, ender olarak da bağırsak solucanına bağlı apandis iltihabına yol açarlar. Barsak solucanı, safra yollarında da göç edebilir ve safra birikmesi ile bir sarılığa ya da bazen bir safra yolları iltihabına, bir karaciğer apsesine neden olabilir. Bütün bu durumlarda cerrahi girişime başvurulur" dedi.