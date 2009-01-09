'Karım hastaydı, o yüzden telaşlıydık'

Balayı dönüşü gazetecilere görüntü vermemek için polislerin yardımıyla gümrük kontrolünden geçmeden havalimanını terk ettiği iddia edilen Okan Bayülgen, "İşlemlerimiz tamamlandıktan sonra polise sığındık. Çünkü karımın 39 derece ateşi vardı. Floransa'da çok hastalandı. O şekilde görüntü vermek istemedik" dedi.Yılbaşı günü Roma'da Şirin Ediger ile dünyaevine giren ünlü şovmen Okan Bayülgen, yeni eşiyle birlikte önceki gün İstanbul'a döndü. Pasaport kontrolü sırasında kendisini bekleyen gazetecilere görüntü vermemek için polislerin yardımıyla gümrük kontrolünden geçmeden havalimanını terk ettiği iddia edilen Bayülgen çiftine gösterilen bu özel ilgi, tepkilere neden oldu. Bu konu hakkında konuşan Bayülgen, "Bize özel bir ilgi gösterilmemiştir. Bütün işlemlerimiz tamamlandıktan sonra polise sığındık. Yoksa pasaport kontrolünden geçtik, pasaportumuz damgalandı. Orada görev yapan memur arkadaşları zan altında bırakmanın manası yok." dedi... Ünlü şovmen, polise sığınma nedenlerini ise şöyle açıkladı: "Balayımızı yarıda kesip dönmek zorunda kaldık. Çünkü eşim ve ben Floransa'da çok hastalandık. İkimizin de ateşi 39'un üzerine çıktı. Mikrobik bir şey olabilir. Eşim hamile ve yüksek ateşten dolayı Floransa'da bir geceyi hastanede geçirmek zorunda kaldı. Doğal olarak telaşlandık ve apar topar İstanbul'a döndük. Uçaktan indiğimizde de ateşimiz hala yüksekti. O vaziyette gazeteci arkadaşlara görüntü vermek istemedik. Ancak gazeteci arkadaşlar ısrarlı ve laubali sorular sorunca da bütün işlemlerimiz bittikten sonra, her Türk vatandaşı gibi biz de polise sığındık. Polis durumumuzu anladı ve gidiş katından bizi çıkardı. Buradan o memur arkadaşların da başını derde soktuğum için özür dilerim ama havaalanında dolaşma hakkı olan gazeteci arkadaşlar, daha mühim şeylerle uğraşmalı..."İstanbul'a gelir gelmez bir buçuk aylık hamile olan eşini doktora götüren Okan Bayülgen, her şeyin normal olduğunu, herhangi bir tehlikelinin söz konusu olmadığını öğrenince derin bir nefes altı...