'Karım gece alemlere gidiyor, içip içip beni dövüyor'

İstanbul'da kabin amiri olarak çalışan N.B, karısının içip içip kendisine şiddet uyguladığını söyleyerek 8 yıllık eşi Aleyna S.'ye boşanma davası açtı. "Sudan sebeplere sinirlenen ve tepki gösteren eşim Aleyna S., bana şiddet uygulamaya başladı." diyen N.B. mahkemeye gözü mor, burnu kan içindeki fotoğraflarını delil olarak sundu.



Sabah'ta yer alan habere göre, ilginç dava şöyle gelişti: Özel bir havayolu şirketinde kabin amiri olarak çalışan 38 yaşındaki N.B., 8 yıl önce bir tekstil firmasında yönetici olan Aleyna S. ile evlendi. Bir kız çocukları dünyaya gelen çiftin mutluluğu çok uzun sürmedi. İddiaya göre Aleyna S., arkadaşlarıyla gece geç vakitlere kadar barlarda takılıyor, eve alkollü olarak gelip kocası N.B.'ye fiziki şiddet uyguluyordu. Gördüğü muameleye daha fazla dayanamayan N.B. de "Karımdan şiddet görüyorum" diyerek boşanma davası açtı. N.B. Aile Mahkemesi'nde açılan davada avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "İlk yıllar mutlu giderken, son günlerde çekilmez bir hal aldı. Sudan sebeplere sinirlenen ve tepki gösteren eşim Aleyna S., bana şiddet uygulamaya başladı."



'Evde cam çerçeve indiriyor'



Gözü mor, burnu kan içinde fotoğraflarını mahkemeye delil olarak sunan mağdr eş, "Dayak yüzünden karakolluk olduk. Hatta şiddeti daha da artırarak bana tekme tokat vuruyor. Hırsından evde bulunan eşyalara zarar vererek, cam çerçeve indiriyordu. Eşyaları kırdığı yetmezmiş gibi içerisinde pasaport, uçuş sertifikası kartlar, para ve cüzdan olan uçuş çantamı camdan aşağıya attı" dedi.



'Defalarca kendisini öldürmekle tehdit etti'



Kabin amiri koca, eşinin 3 yaşındaki kızına da şiddet uygulandığını iddia ederek şunları anlattı: "Şiddeti sadece bana değil, kızımıza da uyguluyor. Kızımın, gördüğü şiddet karşısında psikolojisi bozuldu. Pedagog yardımı alıyorum. Ölümle tehdit edip, kendisini de öldüreceğini belirterek, defalarca atlamak için cama çıktı. Her defasında ise ayağından tutarak çektim. Gece barlara ve diskolara gitmektedir. Sabaha karşı eve gelmektedir. Ben evde olmadığım zaman kızımızı anneme bırakıyor ya da yanında götürerek alkollü ortamlara sokuyor. Hatta bazen de 2-3 gün eve gelmiyor."

Mahkeme, Aleyna S. hakkında '6 ay konuta ve N.B.'nin çalıştığı yere yaklaşmama' kararı verdi. Boşanma davası için de Aleyna S.'nin cevap dilekçesi bekleniyor.