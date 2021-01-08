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Spor

Karim Benzema, Valbuena'ya yapılan "seks kaseti şantajı" ile ilgili olarak hâkim karşısına çıkacak

08 Ocak 2021 12:05

T24 Dış Haberler

Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, 2015 yılında eski takım arkadaşı Mathieu Valbuena'ya yapılan bir tehdit komplosunda yer aldığı iddiasıyla hakim karşısına çıkacak.

Benzema, Valbuena'yı olduğu iddia edilen bir seks kasedi hakkında kendini tehdit edenlere para vermesi için baskı yapmakla suçlanıyor. Valbuena'yı tehdit edenler, parayı almadığı takdirde videoyu paylaşacaklarını söylemişti. Benzema ve Valbuena, o dönem Fransa Milli Takımı'nda beraber oynuyordu. 

Benzema ile birlikte 4 kişinin daha hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

Olay su yüzüne çıktığında Benzema, Fransız Milli Takımı kadrosundan süresiz olarak çıkarılmıştı. Benzama suçlamaları reddetmişti. Eğer suçlu bulunursa Real Madrid'li yıldız 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

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