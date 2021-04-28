Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü 4. oyuncusu oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Chelsea'yi konuk eden Real Madrid'de Fransız forvet Karim Benzema, attığı golle Raul Gonzalez ile birlikte Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü 4. oyuncusu oldu.

Chealsea karşısında takımına eşitliği getiren Benzema, Şampiyonlar Ligi kariyerinde 71. golünü kaydetti ve tarihte en çok gol atan 4. oyuncu oldu. Fransız yıldız, bir başka Real Madrid efsanesi Raul ile gol sayısını eşitledi.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü ismi Cristiano Ronaldo. 134 golle zirvede yer alan Portekizli'yi, 120 golle Lionel Messi takip ediyor. 73 golü bulunan Robert Lewandowski ise 3. sırada.

La Liga'da 21 gol atan 33 yaşındaki forvet, Şampiyonlar Ligi'ndeki 6. golünü ise Chelsea ağlarına bıraktı.