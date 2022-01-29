Karim Benzema'nın banka hesapları Mathieu Valbuena davası kapsamında bloke edildi

Karim Benzema'nın, Mathieu Valbuena’ya şantaj yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada aldığı ceza belli oldu.

Fransa Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Mathieu Valbuena'ya santaj yapmakla suçlanan Benzema'nın yargılandığı dava daha önce sonuçlanmıştı.

2015 yılında ortaya çıkan santaj girişimiyle ilgili savcı 10 ay ertelemeli hapis ve 75 bin euro para cezası talep etmiş, mahkeme ise Real Madridli yıldıza 1 yıl ertelemeli hapis ve 75 bin euro para cezası vermişti.

Le Parisien'in haberine göre ise Benzema'nın cezası 230 bin euro olarak belirlendi. Bu miktarda avukatlık masrafları ve Valbuena'ya verilecek olan tazminat da yer aldı.

Haberde, Benzema'nın banka hesaplarının bloke edildiği detayına da yer verildi. Benzema'nın avukatları karara itiraz edecek.

Fransız futbolcu Benzema hakkındaki soruşturması Yunanistan'ın Olympiakos takımında oynayan "Mathieu Valbuena'nın mal varlığını gasp etme girişimi" kapsamında yürütülmüştü. Davada, özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun Valbuena'ya gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin Euro istendiği öne sürülmüştü.

Söz konusu suçlamalarla ilgili Karim Benzema ve diğer sanıklar aleyhine 5 Kasım 2015'te dava açılmış, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps da bu nedenle Benzema'ya milli takım kapısını kapatmıştı. Benzema, 5,5 yılın ardından mayıs ayında yeniden Fransa Milli Takımı'na çağrılmıştı.