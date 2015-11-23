"Karılarını öldüren kahraman babaları alınlarından öpüyorum" diyen dernek başkanı tutuklandı

Bir gazeteye verdiği röportajda kullandığı, "karılarını öldüren erkekleri alınlarından öpüyorum" ifadeleri nedeniyle yargılanan İzmir Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, eşine ödemediği dört ayrı nafakadan dolayı tutuklandı. Özen, bir yakınının adına para yatırması üzerine tutuklandığı gün içinde serbest bırakıldı.

CNN Türk'ün haberine göre, İzmir Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen'in, bir gazeteye verdiği röportajda kullandığı "karılarını öldüren erkekleri alınlarından öpüyorum" ifadeleri nedeniyle 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi. Özen, duruşma sonrası hakkında eşine ödemediği dört ayrı nafakadan dolayı yargılandığı icra mahkemeleri'nde 3'er aydan toplam 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğundan polis tarafından gözaltına alınıp işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan beşinci duruşmaya, tutuksuz yargılanan Muhammet Özen, eski eşi Asibe Kabadayı ile İzmir Barosu adına avukat Rahile Horzum katıldı.



Hakim Leman Çalışkan, sanık hakkında mali ve ekonomik durum araştırmasının yapılması için yazılan müzekkerenin döndüğünü, sanığın belirtilen adreste oturmadığı, beş katlı binanın dört katında Suriye'den göç eden ailelerin olduğu, sanığın bu adreste bulunmadığı, tanıyana rastlanmadığı, bu nedenle mali durumunun araştırılmadığını belirtti. Çalışkan, sanığa bu konuda söyleyeceklerini sordu. Muhammet Özen de, “Ben Boşanmış Mağdur Babalar Derneği yöneticisiyim. Bu adreste araştırma yapılması halinde beni bulabilirler. Derneğin adresi Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndadır. Ben sürekli İstanbul'a gidip geliyorum. Bu yüzden beni bulamıyorlar. Baro'dan avukat istiyorum" dedi.



Hakim Leman Çalışkan, sanığın mali durumunun araştırılması için asayiş şube müdürlüğüne yazı yazılmasına, cevap geldikten sonra duruşma günü beklenmeksizin verilen cevaba göre işlem yapılmasına, Baro'dan avukat görevlendirilmesine karar verip duruşmayı gelecek yıla erteledi.



Duruşma öncesi sanığın boşandığı eşi Asibe Kabadayı, koridorda bekleyen Adliye Karakolu görevlilerine eski eşinin kendisine nafaka ödemediği için dört ayrı icra mahkemesinden kesinleşmiş 3'er aydan toplam 1 yıl hapis cezası bulunduğunu ve hakkında yakalama kararı olduğunu söyledi. Duruşma çıkışı polis Muhammet Özen'i arandığı dört ayrı 'tazyik hapsi'nden dolayı gözaltına aldı. Özen, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.



Asibe Kabadayı, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, eşinin sürekli yalan söylediğini, çocuğunu 14 yıldır görmediğini söylediğini, çocuğuyla pedagog eşliğinde her zaman görüştüğünü, daha önceden de çocuğuna karşı işlediği suçtan dolayı iki yıl önce Karşıyaka Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp 11 ay hapis cezası aldığını söyledi.

İzmir Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, ayrıldığı eşine nafaka ödemediği gerekçesiyle tutuklandığı gün serbest kaldı. Özen'in bazı dosyalarında para ödediği halde mahkemeden düşüm yapıldığı anlaşıldı. Yine hapis cezası aldığı bir dosyayla ilgili de bir yakını adliyeye gelerek Özen adına parayı yatırdı. Bunun üzerine Muhammet Özen serbest bırakıldı.