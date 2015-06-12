'Karılarını öldüren kahraman babaları alınlarından öpüyorum' diyen dernek başkanı yargı önünde

İzmir'de faaliyet gösteren Mağdur Boşanmış Babalar Derneği'nin Başkanı Muhammet Özen, bir gazeteye verdiği röportajda kullandığı iddia edilen, "Karılarını öldüren kahraman babaları alınlarından öpüyorum. Devlet erkek için iki seçenek sunuyor. Ya ömür boyu nafaka öde, ya da onu öldür diyor. Başka seçenek bırakmıyor" ifadeleri sebebiyle yargı önüne çıkarıldı.

Hasibe Kabadayı, avukatı Pelin Yayaylar ve İzmir Barosu Kadın Hakları ve Hukuk Araştırma Merkezi Sorumlusu Avukat Nuriye Kadan aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, savcılık ifadesinde sözlerinin arkasında olduğunu belirten Muhammet Özen hakkında 'tahrik ve suçluyu övme' suçlarından 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İzmir 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz yargılanan Muhammet Özen ile şikayetçi Hasibe Kabadayı katılmazken, Avukat Pelin Yayalar, Nuriye Kadan ve ayrıca 9 avukat hazır bulundu. İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan da duruşmaya geldi.

Hakim Liman Çalışkan, sanığın belirtilen adresinden taşındığının anlaşıldığını, yeni adresinin tespit edilmesi için yazı yazıldığını belirtti. Gelmeyen sanık ve müştekinin bir dahaki duruşmaya gelmeleri için müzekkere yazılmasına karar verip duruşmayı erteledi.