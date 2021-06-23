Karikatürist Okan Nasuhoğlu, otel odasında ölü bulundu

İstanbul Ataşehir'deki bir otelde kalan 31 yaşındaki karikatürist Okan Nasuhoğlu, odasında ölü olarak bulundu. Başına poşet geçirilmiş halde ulaşılan genç karikatüristin yanında helyum gazı düzeneğine rastlandı.

31 yaşındaki karikatürist Okan Nasuhoğlu, İstanbul Ataşehir'de kaldığı otel odasında ölü bulundu. Sabah gazetesinden Emir Somer'in haberine göre Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Şenlik Sokak'ta yer alan bir otelde önceki gün yaşanan olay iddialara göre şöyle meydana geldi:

Otel görevlileri, 603 numaralı odada kalan ve bir süre kendisinden haber alınamayan Okan Nasuhoğlu'nun odasını kontrol edince genç karikatüristin yanında bir düzenekle hareketsiz şekilde durduğunu fark etti. Polise ihbarda bulunan otel çalışanları ambulans çağırdı. Otele gelen sağlık ekibi Okan Nasuhoğlu'nun öldüğünü tutanak altına aldı.

Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmalarında ilginç bulgulara ulaşıldı. Okan Nasuhoğlu'nun başına poşet geçirildiği, boğaz bölümünden poşetin bantla bağlandığı belirlendi. Ayrıca bir ucu poşetin içinde bulunan bir hortumun diğer ucunun ise helyum gazı tankına bağlı olduğu görüldü.

Nasuhoğlu'nun tankı açıp helyum gazıyla intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor. Nasuhoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi incelemesinin ardından memleketi Zonguldak'a götürülerek toprağa verildi. Polis kayıtlarına 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.