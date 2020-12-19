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Karikatüristlerin telif savaşı: İsimlerimizin üzerine kendi logolarını basarak yayımlamaları doğru değil

19 Aralık 2020 07:43

Bir süredir sosyal medyada eserlerini paylaştığı için herkese telif davası açtıkları iddia edilen ünlü karikatüristler Erdil Yaşaroğlu, Selçuk Erdem ve Serkan Altuniğne’den ortak açıklama geldi. Sadece ticari amaçla kullanan sitelere dava açtıklarını ifade eden karikatüristlerin açıklaması da tepki gördü.

Hürriyet’ten Ece Çelik imzalı habere göre, Selçuk Erdem ve Erdil Yaşaroğlu yeni açıklamalarda bulundu.

“Üzerimize gelmek için birtakım yalanlar söylüyorlar”

“Üç karikatürist ortak bir hukuk bürosuyla çalışıyoruz. Evet dava açacağımız kişileri biz seçiyoruz. Eğer bir yanlış anlaşılma varsa davaları geri çekiyoruz zaten” diyen Selçuk Erdem, devamında şöyle konuştu:

“‘18 yaşındaki çocuğa dava açılmış’ diyorlar. Biz sitenin sahibini göremeyiz ki, dava açtığımız kişinin yaşını bilmeden başvuru yapıyoruz. Karikatürlerimizi ticari olarak kullananlara telif davası açıyoruz. Üzerimize gelmek için birtakım yalanlar söylüyorlar. Bizim yazıda da vurguladığımız şey ticari olan internet sitelerinin mutlaka kullanmak için bizden izin alınması gerekiyor.”

“Karikatürlerimiz üzerindeki isimlerimizin üzerine kendi logolarını basarak yayımlamak doğru değil”

“Çünkü çoğunlukla bunlar suç duyurusu. Açık söylemek gerekirse ihtilaflı olduğumuz taraflar tarafından sürekli yanlış bilgiler yayılıyor bilinçli olarak” diye devam eden Erdil Yaşaroğlu da şunları kaydetti:

“Ticari kullanmıyorum diyorlar ama bu web siteleri para kazanma amacıyla kurulmuş siteler. Ya trafiği yükseltip reklam, sponsor alıyorlar ya da kendi markalarını, ürünlerinin tanıtımını yapmak için kullanıyorlar. Suç duyurusunda bulununca da kişisel blog bu sadece gibi açıklamalarda bulunuyorlar. Bizden izin isteyen çoğu kişiye biz izin veriyoruz zaten ama izin almadan, karikatürlerimiz üzerindeki isimlerimizin üzerine kendi logolarını basarak yayımlamak doğru değil.”

TIKLAYIN - Füsun Sarp Nebil yazdı: Karikatüristlerin telif hakkı savaşında son durum

Karikatüristler tarafından yayımlanan metin şöyleydi:

"Karikatür bizim hayatımız...

Biz karikatüristler, son günlerde, haklı olduğumuz bir konuda suçlanmanın üzüntüsünü ve şaşkınlığını yaşıyoruz. Karikatürlerimiz üzerinden kazanç sağlayanlar kendi çıkarları doğrultusunda bize saldırıyor, aleyhimize kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Fakat, diğer sanat alanlarında olduğu gibi, telif haklarını bizler de sonuna kadar koruma çabasında ve emeğimizi savunma kararındayız. Sosyal medyada kişisel hesabında sevdiğin bir karikatürü paylaşıyorsan bil ki bunda bir sorun yok, aksine çok seviniriz. Sadece ve sadece izinsiz karikatür yayınlayan internet sitelerine dava açılıyor.

Bu doğrultuda, kamuoyunu meşgul eden talihsiz bazı yorum ve haberleri de açıklığa kavuşturmak isteriz: Bize kızgın olan ve kırgınlık besleyen ticari amaç gütmediğini iddia eden onca siteye baktığımızda siteye ya reklam alıyor ya da kendi işini pazarlamak üzerine kurulmuş. Eğer kullanım için izin istense, bir değerlendirme yapabilirdik. Ama ne yazık ki site sahipleri bu hakkı bize tanımadılar.

Bir de şöyle yorumlar var, "Bir e-posta atsaydınız kaldırırdık. Neden önceden uyarmadınız?" Yayınlanmış her derginin künyesinde zaten eserlerin izinsiz kullanılamayacağı uyarısı vardır. Yıllarca da izinsiz kullanımların yayıncılığa zarar verdiğini anlatmaya çalıştık ve uyarılarda bulunduk. Nasıl ki internet sitenizde film, şarkı ve romanı izinsiz paylaşmıyorsanız, karikatür paylaşmanız da doğru değil. Aslında bizim şöyle dememiz lazım: "Kullanım için bize bir e-posta atmış olsaydınız, belki izin verirdik" ki bize gelen birçok başvuruya da izin verdik.

Bir de hatasını kabul etmeyip kasıtlı olarak bilgi kirliliğine yol açanlar var. "Bir karikatür paylaştım, şu kadar para istediler, alt tarafı bir karikatür, o kadar para eder mi?" diye yorumlar görüyoruz. Fakat sitenin içeriğine bakılınca karikatürden galeri yapılmış, sayfaya reklam doldurulmuş. İşte biz tam da bu zihniyetle uğraşıyoruz. Biz her bir karikatürümüz için ne kadar uğraştığımız' ve emek verdiğimizi bildiğimizden çalışmalarımızı değerli görüyoruz.

İhlaller izinsiz kullanımla da bitmiyor. Karikatürlerimizin balonlarını değiştiren de var, imzamızın üstüne kendi logosunu yerleştiren de. "Ben karikatürü çok sevdiğim için yapıyorum" deyip, binlerce eserimizi paylaşıp takipçi topladıktan sonra, hesabını başka şirketlere satanlar da var. Bir de bütün dergilerimizi ve kitaplarımızı pdf yapıp paylaşanları da unutmamak lazım.

Bu bahsettiğimiz durumlar bizi hem çok üzüyor hem de zarar veriyor. Haklı olduğumuz bir konuda, onlarca yıllık emeğimizi sömüren ve sonra da kendini mağdur gösterip bize saldırmaya çalışanlara karşı mücadelemizde bize destek olmanızı diliyoruz . Şimdi müsaadenizle biz çizmeye dönüyoruz.

Sevgilerimizle"

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