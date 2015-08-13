Karikatüristlere selamsız başkan

Gırgır dergisinin kurucusu, Avanak tiplemesinin yaratıcısı Oğuz Aral anısına düzenlenen Silivri’deki “1. Uluslararası Mizah ve Karikatür Etkinliği”ne konuk olan, on ülkeden on iki çizer, tam bir “Selâmsız Bandosu” örneği yaşadı. 7 Ağustos’ta Sanat Parkı’ndaki sergi alanında kortej oluşturarak yetkilileri bekleyen çizerler, Kaymakam Bekarlar ve Belediye Başkanı Işıklar’ın, kendilerini görmezden gelerek geçip gitmeleri üzerine karikatüristler tepki amaçlı halay çekti.

Ceren Çıplak’ın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, Silivri Belediyesi ile Don Kişot e-mizah dergisinin ortaklaşa etkinliği, dünyanın gündemindeki önemli konu olan “kağıtsız göçmenleri” sorgulayan uluslararası bir karikatür sergisine ev sahipliği yaptı. 7 Ağustos günü Sanat Parkı’ndaki sergi alanında kortej oluşturarak yetkililerin ziyaretini bekleyen çizerler, Silivri Kaymakamı Faruk Bekarlar ve Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın, “koruma- gazeteci-kameraman” ordusuyla birlikte, kendilerini görmezden gelerek aralarından geçip gitmeleri üzerine şoke oldu. Mizahçılar, yaşanan bu olay sonrası, Zorba filmindeki “sirtaki” finalini hep birlikte canlandırarak belediye başkanına tepki gösterdi.

Yoğurtçunun önünde...

Don Kişot e-mizah dergisinin yönetmeni Erdoğan Karayel, yetkililerin bu tavrı sonrası çizerlerin onurunun kırıldığını, pek çok çizerin ertesi gün festivalden ayrıldığını hatta Yunanlı çizer Michael Kountouris’in olayla ilgili bir karikatür çizerek Silivri’yi terk ettiğini söyledi. Karayel, şunları söyledi:

“Sanat Parkı’na gelen Belediye Başkanı Işıklar, yoğurtçu arabasının önünde yaklaşık yarım saat kadar kaldı. Tüm kameramanlar, gazeteciler ve korumalarından oluşan bir yumak içinde yoğurt yiyişi ve yanındakilerle sohbeti kare kare belgelendi. Nihayet Başkan kıpırdadı ve bizlere doğru gelmeye başladı etrafındakilerle. Ben de ona doğru “Hoşgeldiniz” demek için bir hamle yapmaya çalıştım. Ama o da ne! Başkan yanında Silivri Kaymakamı ve etrafındaki “koruma- gazeteci-kameraman” yumağıyla adeta bizlerin oluşturduğu korteji delerek bir hışımla geçti önümüzden ve az ileride bekleyen arabasına bindi gitti. Belediyenin Kültür-Sanat yetkilileri dahil hepimiz kısa bir şok geçirdik. Hani neredeyse elim havada kalmıştı. Hepimiz birbirimize baktık ne olduğunu anlamak için. Tan Oral ustamızın dediği gibi ‘Selamsız Bandosu’ oluvermiştik bir anda. Bundan sonrasıysa tam bir ‘Zorba’ finaliydi. Zorba’daki ‘Sirtaki’ finalini hep birlikte canlandırdık. Şoku atlattıktan sonra hemen masalara oturduk ve önümüzde kim varsa onu çizmeye başladık. ”

Etkinliğe katılan Tan Oral ise “Tam bir ‘Selâmsız Bandosu’ örneği, nefis bir mizah gösterisi !..” diyor.

Şener Şen'in unutulmaz filmi Selamsız Bandosu

Selamsız Bandosu filmi, Nesli Çölgeçen tarafından 1987 yılında çevrilmişti. Başrolünde Şener Şen’in oynadığı filmde, Selamsız isimli şehre uzak bir kasabaya Cumhurbaşkanı’nın geleceği haberi üzerine belediye başkanı uzun hazırlıklar yapar. Cumhurbaşkanını karşılamak üzere bir de bando kurulur. Bandonun uzun hazırlıklarına karşın, cumhurbaşkanı elini trenin camından dışarı sallayarak kasabadan geçer.