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Kültür-Sanat

Karikatürist Serkan Altuniğne'den Avcılar Belediyesi'ne 'telif hakkı' uyarısı

Belediye, "Karikatür Kursu açılıyor" afişinde Altuniğne'nin çizimini kullanmıştı

20 Mart 2017 16:55

Karikatürist Serkan Altuniğne, Avcılar Belediyesi'nin "Karikatür Kursu açılıyor" afişine tepki gösterdi. Söz konusu afişte kendi çiziminin yer aldığını belirten Altuniğne, "1. Ders: Başkalarının çizimlerini izinsiz kullanmayalım" dedi. Altuniğne, daha sonra Kültür Bakanlığı'na bağlı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün linkini paylaştı.

Radyocu Güven Erkin Erkal da, Altuniğne'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımı alıntılayarak "Şimdi sanatçı hiç uyarmadan doğru mahkemeye gitse yeri. Delikanlı adammış. Delikanlılık sırası Avcılar Belediyesi'nde. En azından özür dilemek gerek" dedi.

 

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Serkan AltuniğnePenguen

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