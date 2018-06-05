Karikatürist Nuri Kurtcebe, denetimli serbestlikle tahliye edildi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- ÇİZDİĞİ bazı karikatürlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan\'a hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle aldığı hapis cezası kesinleşen ve dün mahkemece tutuklanan çizgi roman sanatçısı, karikatürist Nuri Kurtcebe (69), denetimli serbestlik şartıyla bugün tahliye edildi.

Otobüsle önceki gün Yalova\'ya gelirken jandarma tarafından yapılan kimlik kontrolü sonucu, hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği gerekcesiyle 1 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen karikatürist Nuri Kurtcebe gözaltına alındı. Dün sabah adliyeye sevk edilen Kurtcebe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Avukat Erdem Akyüz\'ün verdiği bilgiye göre, Nuri Kurtcebe, bir gün gözaltında, bir gün de cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildi. Avukat Akyüz, \"Müvekkilimi, denetimli serbestlik ile özgür bırakmayı sağladık. İki gün, iki gece kalem, boya ve çizgilerinden yoksun kalan müvekkilim Nuri Kurtcebe çalışma, çizgi ve karikatürlerine devam edecek. Tüm sevenlerine, sanatseverlere, Atatürk ilkeleri ışığında sevgi ve saygılarını sunuyor\" dedi.



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