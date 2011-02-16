-KARİKATÜRİST İSMAİL GÜLGEÇ HAYATINI KAYBETTİ İSTANBUL (A.A) - 16.02.2011 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi karikatürist İsmail Gülgeç (63) hayatını kaybetti. TGC'den yapılan yazılı açıklamada, İsmail Gülgeç'in, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, Gülgeç'in cenazesinin yarın saat 10.00'da, Cumhuriyet gazetesi önünde yapılacak törenin ardından Çanakkale'de toprağa verileceği bildirildi. Gaziantep'te 1948 yılında doğan İsmail Gülgeç, mesleğe 1968 yılında ''Yeni Asır'' gazetesinde çizgi romancı olarak başladı. 1970'li yıllarda ''Demokrat İzmir''de siyasi karikatürler çizen Gülgeç, bir süre ''Ege Ekspres''te çalıştı, ''Devir Dergisi''nde karikatürleri yayınlandı. 1975-1980 yılları arasında Milliyet gazetesi, 1980 yılından sonra Cumhuriyet gazetesinde mesleğini sürdüren Gülgeç, ayrıca Aktüel, Sabah Pazar, Star, Habertürk, Birgün gazetelerinde, Nokta ve Para dergilerinde de çalıştı.