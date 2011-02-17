-KARİKATÜRİST GÜLGEÇ İÇİN TÖREN DÜZENLEDİ İSTANBUL (A.A) - 17.02.2011 - İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu vefat eden karikatürist İsmail Gülgeç (64) için Cumhuriyet Gazetesinde tören düzenledi. Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç, törende yaptığı konuşmada, Gülgeç'in değerli bir karikatürist olduğunu belirterek, ölümünden büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Gülgeç'in Cumhuriyet Gazetesine olan katkılarının unutulmayacağını ifade eden Erinç, karikatürün önemli isimlerinden olan Gülgeç'e Allah'tan rahmet dilediklerini kaydetti. Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker de karikatür dünyasının önemli çizeri, derneğin bir önceki başkanı Gülgeç'i kaybetmenin acısını yaşadıklarını bildirdi. İsmail Gülgeç'in karikatür sanatının önemli kilometre taşlarından biri olduğunu ifade eden Peker, yaşamdaki tüm olumsuzlukları, yorulmadan, usanmadan, korkmadan ve taviz vermeden, sevgi ile mizaha dönüştürdüğünü söyledi. Gülgeç'in yaşamı boyunca hastalıklara da gülüp geçtiğini anlatan Peker, ''Büyük dev adam, sevgili dostum, nasıl karikatür çizildiğini dosta düşmana gösterdin. Bu tavrın örnek olacaktır. Bir dönem yönetimde bulunduğun derneğimize yaptığın güzellikler, dernek tarihinde yerini alacaktır. Işıklar içinde yat. Güle güle Gülgeç'' dedi. Konuşmalar sırasında Gülgeç'in ablası Saadet Danacı, tabuta sarılarak uzun süre ağladı. Gülgeç'in cenazesi götürülürken gözyaşı döken eşi Ayça Gülgeç ise ''Bana 15 yıl diye söz vermiştin. Sözünü tutmadın. 14 yıl sonra beni yalnız bıraktın. Giderken kalbimi de götürdün'' dedi. Törene, Gülgeç'in ağabeyi Abdullah, kızı Hiday Gülgeç, yakınları, karikatüristler ve gazeteciler katıldı. Cumhuriyet Gazetesindeki törenin ardından Gülgeç'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Çanakkale'nin Eceabat ilçesine gönderildi. Gülgeç, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 15 Şubatta hayatını kaybetmişti.