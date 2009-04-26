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Yaşam

Karikatürist Galip Tekin gözaltında

Beyoğlu'ndaki Rıddım Bar'da geçen yıl 3 kişinin öldüğü kavgayla ilgili olarak karikatürist Galip Tekin gözaltına alındı.

26 Nisan 2009 03:00

Beyoğlu'ndaki Rıddım Bar'da geçen yıl 3 kişinin öldüğü kavgayla ilgili olarak karikatürist Galip Tekin gözaltına alındı.

Söz konusu kavgayla ilgili çalışmalarını sürdüren Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Galip Tekin'in emniyetteki sorgusu sürüyor.

Beyoğlu Sıraselviler Caddesi'ndeki "Rıddım Bar"da 9 Aralık 2008'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölmüştü.

Taraflar arasındaki anlaşmazlığın, barın iki büyük ortağından biri olan Galip Tekin'in, yüzde 48 hissesini Barış M'ye devretmesi ve diğer büyük ortak Murat B'nin bu devri onaylamaması üzerine başladığı, daha sonra hisselerin Yakup S. tarafından devralındığı, bu hisselerin de aile içindeki iki grup arasında anlaşmazlığa yol açtığı ve silahlı kavganın çıktığı iddia edilmişti.

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