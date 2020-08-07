Karikatürist Erdil Yaşaroğlu'ndan dolar yorumu: Kaybettiğin 5 lira değil, 10 senen

Döviz kurunun artışı, Türk lirasının değer kaybetmesi sadece ekonomistlerin değil, sanatçıların da gündeminde. Bugün Dolar/TL 7.32, Euro/TL 8,66 ile rekor kırarken, sosyal medyanın gündemi de bu oldu.

Karikatürist Erdil Yaşaroğlu, Türk lirasının değer kaybetmesini önemsemeyenlere gönderme yapan bir paylaşımda bulunarak, kaybedilenin para değil zaman olduğunu belirten bir örnek verdi.