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Kültür-Sanat

Karikatürist Danyal'a komşudan ödül

Karikatürist Danyal'a, Yunanistan'ın Levadia kenti Belediyesi ve Feco Levadia tarafından onur ödülü verildi.

11 Ocak 2009 02:00

Karikatürist Nezih Danyal'a, Yunanistan'ın Levadia kenti Belediyesi ve Feco Levadia tarafından onur ödülü verildi.

Nezih Danyal Karikatür Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Danyal'ın, karikatür sanatına yaptığı katkılar ve sanatı yoluyla uluslararası dostluğu geliştirme çabaları nedeniyle bu ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Karikatürist Danyal, daha önce Türkiye'de aldığı ulusal kültüre katkı ödüllerinin yanı sıra, Uluslararası Karikatürcü Kuruluşları Federasyonu (FECO) tarafından, Dünya karikatürüne katkıları nedeniyle 1999 yılında "Promotor Cartoon Art"; dünya karikatürcüleri arasındaki dostluğu geliştirme girişimleri nedeniyle de 2004 yılında "Fellowship" ödülleriyle onurlandırılmıştı.

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