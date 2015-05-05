Karikatür saldırganı sabıkalı çıktı



Dallas Polis Sözcüsü Joe Harn basına yaptığı açıklamada, "terör eylemi" tanımlamasından kaçınırken, silahsız güvenlik görevlisini bacağından vuran saldırganların polislere de ateş etmeye hazır olduklarını söyledi.

Hollandalı aşırı sağcı politikacı Geert Wilders'in de konuşmacı olarak katıldığı etkinlik nedeniyle polis yoğun güvenlik önlemleri alırken, binanın çevresinde keskin nişancı, bomba imha uzmanları ve FBI ekipleri görev yaptı. 200 civarındaki davetli üzerleri metal detektörleriyle arandıktan sonra salona alındı.

Wilders'in konuşmasından sonra saldırdılar

Wilders'in konuşmasını bitirmesiyle birlikte binanın dışından silah sesleri duyuldu. Çıkan çatışma sonucu iki saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.

New York Times, saldırganlardan 30 yaşında olanının 2010'da Somali'deki cihatçılara katılmaya teşebbüs ettiği gerekçesiye yargılanarak, üç yıl hapis cezasına çarptırıldığını, ancak cezasının tecil edildiğini yazdı. Haberde bu kişinin terör eylemlerine bulaştığı yönünde bir delile rastlanmadığı da ifade edildi. 30 yaşındaki saldırganın çatışma sırasında öldürülen 34 yaşındaki diğer saldırganla aynı evde ikamet ettikleri kaydedildi.

Aşırı sağcı ve İslam karşıtı tutumuyla bilinen Amerikan Özgürlük Koruma Girişimi (American Freedom Defense Initiative) tarafından düzenlenen yarışmada en iyi Hz. Muhammed karikatürü çizen sanatçıya 10 bin dolar ödül verileceği açıklanmıştı. Organizatörler yarışmaya 350 eserin katıldığını açıkladı.

IŞİD bağlantısı mı var

Öte yandan Amerikan yayın kuruluşu ABC, Garland saldırısının Twitter üzerinden duyurulduğunu ileri sürdü. Daha sonra silindiği açıklanan mesajda, kendisini IŞİD üyesi olarak tanımlayan bir kişinin Teksas'ta saldırı düzenleneceğine dair paylaşımda bulunduğu kaydedildi.

Hollandalı ırkçı politikacı Geert Wilders olayı "düşünce özgürlüğüne yönelik bir saldırı" olarak tanımlarken, yarışmayı düzenleyen Amerikan Özgürlük Koruma Girişimi'nin başkanı Pamela Geller, düşünce özgürlüğünün bir savaşa maruz kaldığını ifade etti.

Hz. Muhammed karikatürleri yayınlayan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya ocak ayında düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi öldürülmüştü.