'Karikatür Oscar'ları sahipleriyle buluştu

Aydın Doğan Vakfı tarafından bu yıl 33’üncüsü düzenlenen 'Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın kazananları, 22 Kasım’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde, Kanal D Ana Haber sunucularından Gözde Atasoy’un takdimiyle ödüllerine kavuştu.

68 ülkeden 752 sanatçının 2 bin 521 karikatür ile katıldığı yarışmanın birincisi İtalya’dan Marco De Angelis oldu. Yarışmada ikincilik ödülüne Brezilya’dan ‘Cau’ Claudio Antonio Gomes; üçüncülük ödülüne ise Türkiye’den Doğan Arslan değer görüldü.

Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkan Vekili Sema Doğan ve Aydın Doğan Yalçındağ’ın da yer aldığı açılış törenine, Hürriyet Gazetesi’nden Sedat Ergin, Doğan Hızlan, Fatih Çekirge, Kanat Atkaya, Fikret Ercan; Atlas Dergisi’nden Sinan Çakmak; CNN Türk’ten Erdoğan Aktaş, Ferhat Boratav; Kanal D’den Süleyman Sarılar, MediaCat Dergisi’nden Pelin Özkan, Milliyet Gazetesi’nden Yaman Törüner gibi isimler de katıldı.

Kazanan karikatürler, 23 Kasım Çarşamba günü itibariyle Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde sergilenmeye başlayacak.

"Güçlü Kızlar, Güçlü Bir Dünya"

Vakfın kız çocuklarının eğitimi, güçlenmesi ve cinsiyet eşitliği konularındaki çalışmalarının bir yansıması olarak bu yıl ilk defa ‘Güçlü Kızlar, Güçlü Bir Dünya’ kategorisinde verilen Özel Ödül’ün sahibi ise Türkiye’den Emrah Arıkan oldu.

Seçici Kurul ayrıca; Oktay Bingöl (Türkiye), Vitaly Bondar (Beyaz Rusya), Evzen David (Çek Cumhuriyeti), Hicabi Demirci (Türkiye), ‘Feggo’ Felipe Galindo (Amerika), Rodrigo Machado da Rosa (Brezilya), Raimundo Rucke Santos Souza (Brezilya), Arif Sutristanto (Endonezya), Jugoslav Vlahovic (Sırbistan), Kürşat Zaman (Türkiye), Nahid Zamani (İran) ve Zygmunt Zaradkiewicz’i (Polonya) Başarı Ödülü’ne değer gördü.

"Karikatür çok özel bir sanat dalı"

Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner ödül töreninde yaptığı açılış konuşmasında, “Karikatür çok özel bir sanat dalı. Bazen hepimizin tanık olduğu günlük sıradan olayları, bazen hayatı etkileyen sosyolojik değişimleri, bazense içimizi acıtan felaketleri, karikatür sanatçısının, önümüze açtığı pencereden görmemizi sağlayan bir sanat… Aslında karikatür sanatçıları sadece bugünkü olayları, yaşam biçimlerini çizmekle kalmıyor; kültürel değerlere katkıda bulunuyor, daha da ötesi insanlık tarihine yön veriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Doğan Boyner aynı zamanda tüm öğretmenlerin gelecek öğretmenler gününü kutlayarak, Vakfın düzenlediği Ergenlik ve Gelişim Süreçlerinin Eğitimi için İstanbul’a gelen Baba Beni Okula Gönder yurt yöneticileri ve öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karikatür jürisinin çoğunluğunu kadın üyeler oluşturdu

Başladığı tarihten bugüne kadar, ülkemizde ve dünyada karikatürün otoritesi sayılan sanatçıların jüri üyesi olarak görev yaptığı yarışmanın 11 sanatçıdan oluşan Seçici Kurulu’nda 7 kadın jüri üyesi bulunuyor.

Marlene Pohle (Arjantin)’nin başkanlığını yaptığı, Ercan Akyol (Türkiye), Gülse Birsel (Türkiye), Assunta Toti Buratti (İtalya), Latif Demirci (Türkiye), Selçuk Demirel (Türkiye), Yalda Hasheminezhad (İran), Anita Kunz (Kanada), Piyale Madra (Türkiye), Tan Oral (Türkiye) ve Elena Ospina (Kolombiya)’nın yer aldığı bu yılki Seçici Kurulu yine kültür sanat dünyasının otoritelerinden oluştu.

Genç çizerler, ‘ Yeni Çizgiler, Yeni Çizerler’ Karikatür ve Mizah Festivali’nde bir araya geldi

Aydın Doğan Vakfı bu yıl, Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Ödül Töreni öncesinde 13.00-18.00 saatleri arasında Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde genç çizerlerin katılımıyla düzenlenen festival keyifli anlara sahne oldu.

Festivalde, Yaratıcı Çocuklar Derneği işbirliğinde ilköğretim ve lise öğrencileriyle gerçekleştirilen atölye çalışmaları; Jüri Üyesi ünlü karikatürist Tan Oral ve yarışmanın bu yıl kazanan karikatüristlerinin üniversitelilerle buluştuğu söyleşi; Ziya Kürküt’le animasyon çalışmaları gibi birçok etkinlik yer aldı.

Festival alanında ayrıca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Işık, Doğuş, Okan, Kemerburgaz ve Dumlupınar üniversitelerinin güzel sanatlar ve tasarım bölümü öğrencilerinin çizimleri ve Yaratıcı Çocuklar Derneği’nden çocukların ödül alan çizimleri de ziyaretçilerle buluştu.

Ödüllü karikatürler Caddebostan Kültür Merkezi’nde

33. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Ödül Töreni ardından ödüllü karikatürler, Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde 23 Kasım Çarşamba günü, saat 19.00’dan itibaren sergilenmeye başlayacak. Sergi kapsamında, Yaratıcı Çocuklar Derneği işbirliğiyle düzenlenecek atölye çalışmasında genç çizerler ödüllü karikatüristlerle bir araya gelerek karikatür çizimleri yapacaklar. Sergi, 8 Aralık tarihine kadar gezilebilecek. Sanata yönelik destekleriyle bilinen Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen sergiye tüm karikatür severler bekleniyor.