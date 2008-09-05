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Yaşam

Karikatür krizini unutturacak yeni kriz

Amerikalı gazeteci Sherry Jones'un, Muhammed Peygamber'in eşi Ayşe'yle ilişkisini anlatan, Medine'nin Mücevheri adlı kitabın İngiltere'de yayımlanacağı açıklandı.

05 Eylül 2008 03:00

Medine'nin Mücevheri adlı kitapta cinsel ayrıntılara yer verilmesi Müslümanların sert tepkisine neden oldu.

 

Bilim adamları ve Müslüman din adamları da kitabın gerçeği yansıtmadığı ve İslam tarihini yanlış yorumladığını söylüyorlar.

 

Kitap, daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde yayıncı şirket tarafından geri çekilmiş ve Sırbistan'da basıldıktan sonra toplatılmıştı.

 

Medine'nin Mücevheri adlı kitap aslında daha yayımlanmadan tartışma yarattı.

 

Amerika'daki yayınevi, kitabın Müslümanların tepkisine neden olabileceği ve karikatür krizindeki gibi bir şiddet dalgasına yol açabileceği kaygısıyla kitabı yayımlamaktan vazgeçti.

 

Daha sonra kitabı basmaya Sırbistan'daki bir yayın evi talip oldu ve kitap 1000 adet basıldı.

 

Ancak, Sırbistan'daki Müslüman din adamları, kitabın İslamın kutsal değerlerine saygısızlık ettiğini belirttiler.

 

Ve kitap bu ülke de kitapçıların raflarından kaldırıldı.

 

Peygamberin genç yaştaki eşi ile ilişkisini konu alan kitabın bundan sonraki adresi ise İngiltere.

 

Kitap gelecek ay piyasaya sürülecek.

 

Tartışmalı kitaplarla adını duyuran yayınevinin sözcüsü, hikâyenin ciddi bir araştırmaya dayandığını ve Peygamber ile eşinin aşkının harika bir anlatımı olduğunu söylüyor.

 

Kitabın yazarı Sherry Jones da, bu ilk roman denemesinde, aslında İslam dinine ve Muhammed Peygamber'e saygılı olduğunu ve kitabının kültürler arasında bir köprü kurmasını hedeflediğini söylüyor.

 

Ancak, örneğin Amerika'daki Teksas Üniversitesi'nden Profesör Denis Spelberg, gibi İslam tarihi çalışan bazı bilim adamları, kitap'ta tarihin bilinçli bir şekilde yanlış yorumlandığını belirtiyorlar.

 

Kitabın basımı, Salman Rüşdi'nin Şeytan Ayetleri kitabı ile Danimarka'da yayımlanan Muhammed Peygamber karikatürleri ile karşılaştırılıyor.

 

Bugün haber ajansları, İngiltere dışındaki ülkelerden yayınevlerinin de kitabın basım hakkını satın aldığını ve Amerika'dan da henüz ismi açıklanmayan bir yayınevinin kitabı basmaya aday olduğunu aktarıyorlar.

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