Karibik Hazinesi kime ait?



İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Garcia-Margall, Kolombiya açıklarında enkazı bulunan geminin İspanyol devletine ait olduğunu söyledi.

"Bir geminin direğine çekili bayrak, dünyaya hangi devletin o gemi üzerinde yargı yetkisine sahip olduğunu gösterir. Bulunan gemi İspanya bayrağını taşıyordu" diyen Dışişleri Bakanı Garcia-Margall, Kolombiya hükümeti ile irtibata geçtiklerini belirtti.

İspanya Kültür Bakanlığı Müsteşarı Jose Maria Lasalle'ın da bu çerçevede Kolombiya Kültür Bakanı Mariana Garcés ile görüştüğü açıklandı.

Deniz hukuku ve UNESCO'nun düzenlemesi ne diyor?

Uluslararası deniz hukuku karasularının genişliğini 12 deniz mili (yaklaşık 22 kilometre) olarak öngörüyor. Uzmanlara göre gemi enkazı bulunduğu ülke tarafından sahiplenebildiğinden Kolombiya'nın hak iddiası meşrulaşıyor.

Hür Berlin Üniversitesi uzmanı Nikolaus Böttcher, batık hazine gemilerinde geçerli olan bir başka düzenlemeye işaret ediyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) sualtı küresel mirasına ilişkin düzenlemesi enkaz ve kalıntıların batık geminin ait olduğu ülke tarafından talep edilebilmesini öngörüyor.

İspanya daha önce kazandı

Tarihçi Böttcher, İspanya'nın benzer vakalarda daha önce yargı yoluna gittiğini ve sözkonusu düzenlemeyi esas alarak kazandığını hatırlatıyor. ABD merkezli "Odyssey Marine Exploration" şirketi, 2007 yılında Portekiz'in Atlas Okyanusu kıyısı açıklarında bulduğu bir İspanyol kalyonunun enkazını buldu. Enkazdan yüz milyonlarca Euro değerinde altın ve gümüş para çıkarıldı. Madrid, hazinenin iadesi için yargı yoluna başvurdu. Son sözü 2012 yılında bir ABD mahkemesi söyledi ve hazine İspanya'ya iade edildi.

Amerikan şirketi: 'Koordinatları 1982'de verdik'

Cartagena açıklarında bulunan hazineden pay isteyenler arasında Amerikan şirketi "Sea Search Armada" da bulunuyor. Şirketin avukatı Danilo Devis, "Kolombiya hükümeti bizimle yeniden müzakere masasına oturmalı. Batık geminin koordinatlarını 1982 yılında kendilerine teslim etmiştik" dedi. Konuyu inceleyen bir ABD mahkemesi 2011 yılında verdiği kararda "Sea Search Armada" şirketinin taleplerini gerekçesiz olduğu gerekçesiyle geri çevirmişti. Gözlemciler şirketle hükümetin hukuki ihtilafının yeniden alevlenmesinin muhtemel olduğuna dikkat çekiyor.